Skikollision: Vierjährige im Gesicht verletzt

Ein unbekannter Skifahrer hat im Skigebiet St. Oswald mit rasantem Fahrstil eine Kindergruppe in Gefahr gebracht, wobei ein Mädchen verletzt wurde. Zudem wurde am Nassfeld eine Skilehrerin auf der Piste angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.
Zu einem brenzligen Zwischenfall ist es am Dienstagvormittag im Skigebiet St. Oswald im Bezirk Spittal an der Drau gekommen. Ein bislang unbekannter Skifahrer soll mit hoher Geschwindigkeit auf eine Kindergruppe zugefahren sein und dadurch einen Unfall ausgelöst haben.
Gegen 10 Uhr war ein 16-jähriger deutscher Skilehrer mit mehreren Kindern auf der Brunnachabfahrt talwärts unterwegs. Noch im oberen Drittel der Piste näherte sich ein unbekannter, männlicher Skifahrer mit hohem Tempo der Kindergruppe. Zwar konnte er unmittelbar vor einem möglichen Zusammenstoß abbremsen, setzte jedoch seine Fahrt ohne anzuhalten fort.
Vierjährige erschrak und stürzte
„Zwei der Kinder, sieben und vier Jahre alt, erschraken dadurch so, dass sie zusammenstießen“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Dabei kam das vierjährige Mädchen zu Sturz und erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. Nach einer Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde das Kind von seiner Mutter zur weiteren medizinischen Abklärung zu einem Arzt gebracht.
Der Skifahrer entfernte sich vom Unfallort und konnte bislang nicht ausgeforscht werden. Eventuelle Hinweise werden auf der PI Bad Kleinkirchheim entgegengenommen: 059133/2221.
Falsche Telefonnummer angegeben
Am Nassfeld ereignete sich ein ähnlicher Fall. Eine Skilehrerin war bereits am Silvestertag auf der Millenniums Abfahrt unterwegs, als sie kurz unterhalb eines Restaurants einen heftigen Anprall spürte und daraufhin zu Sturz kam.
Die 38-Jährige dürfte von einer tschechischen Skiläuferin angefahren worden sein. Die Tschechin gab allerdings eine falsche Telefonnummer an, sodass ihre Identität nicht geklärt werden konnte. Die Polizei Hermagor sucht nun Zeugen des Unfalls oder Hinweise zur Skifahrerin. Hinweise an: 059133/2210.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.