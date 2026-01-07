Skikollision: Vierjährige im Gesicht verletzt

Vierjährige erschrak und stürzte

„Zwei der Kinder, sieben und vier Jahre alt, erschraken dadurch so, dass sie zusammenstießen“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Dabei kam das vierjährige Mädchen zu Sturz und erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. Nach einer Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde das Kind von seiner Mutter zur weiteren medizinischen Abklärung zu einem Arzt gebracht.