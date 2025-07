Dieser Diskonter hat heuer 125 Filialen eröffnet

Allein in Österreich wuchs die Filialzahl heuer um vier auf 117. Das Unternehmen beschäftigt bei uns jetzt schon rund 2500 Mitarbeiter, ein Plus von rund 100 gegenüber Jahresbeginn! Doch das ist nur der Anfang. Europaweit hat Action im ersten Halbjahr 2025 gleich 125 neue Geschäfte aus dem Boden gestampft. Jetzt stehen 3043 Filialen in 13 Ländern. Jede Woche stürmen laut Angaben des Unternehmens über 20 Millionen Kunden die Regale.

Expansion auch in der Schweiz und in Rumänien

„Da das wirtschaftliche Klima für viele noch immer sehr herausfordernd ist, verlassen sie sich weiterhin auf Action als ihr Lieblingsgeschäft für Dinge des täglichen Bedarfs zum niedrigsten Preis“, sagt Action-Vorstandschefin Hajir Hajji. „In neuen Filialen werden wir oft von begeisterten Kundinnen und Kunden empfangen, die vor der Tür Schlange stehen, da sie die Eröffnung kaum erwarten können.“ Besonders in der Schweiz, wo Action im April neu eingestiegen ist, war der Andrang laut Hajji überwältigend. Tausende stürmten die erste Filiale – und vier weitere Standorte folgten schnell.