Mit 80 Jahren wieder auf der Suche nach der Liebe

Amors Pfeile sollen sie treffen. Das wünscht sich die rüstige und lebensfrohe Helga – und so entschied sie sich etwa vor einem Jahr noch einmal auf die Suche zu gehen: „Ich fühle mich noch nicht so alt, als dass ich mein restliches Leben allein verbringen will“, erzählt die Pensionistin im „Krone“-Gespräch. Nun wird sie in der neuen Staffel der ORF-Sendung „Liebesg´schichten und Heiratssachen“ im Fernsehen zu sehen sein.