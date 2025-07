„Dschungelbad“ als Oase für schwerkranke Helden

Nach dem Bad erfolgt eine sanfte Hautpflege oft in Kombination mit Aromapflege – etwa einem Bäuchleinöl, das die Verdauung unterstützt, kombiniert mit kreisenden Streichungen. „Wir arbeiten mit sehr niedrigen Dosierungen, alles wird individuell angepasst – an die Krankheitsbilder, die Reaktionen und Vorlieben des Kindes. Die Aromapflege ist für viele Kinder nicht nur angenehm, sondern therapeutisch wirksam“, so Himmelsbach. Und das alles geschieht in einem liebevollen, geschützten Rahmen – ohne klinischen Charakter.