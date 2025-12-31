Warum Skigebiete weiter in neue Lifte investieren

Immer mehr Beschneiungsanlagen

Neue Liftanlagen wie am Kreischberg werden in den nächsten Jahren aber wohl eher eine Minderheit bleiben, der Fokus liegt auf einer noch leistungsstärkeren Beschneiung, meinen sowohl Bliem als auch Stuhleck-Geschäftsführer und Seilbahnsprecher Fabrice Girardoni. Große Skigebiete trachten danach, möglichst schnell und rasch viele Pisten zu beschneien und so mit Schlagkraft in die Saison zu starten. Aber auch kleinere und mittlere Betreiber punkten zunehmend mit ihren Schneeanlagen (die auch vom Land gefördert werden).