Von Kiribati bis Samoa
Countdown läuft: Wer rutscht wann ins neue Jahr?
2025 neigt sich dem Ende entgegen, weltweit warten Milliarden Menschen auf das Jahr 2026. Die Einwohner von Kiritimati starten als Erstes ins neue Jahr, den Abschluss macht Amerikanisch-Samoa. In Wien werden schon lange vor Mitternacht rund 800.000 Besucher am Silvesterpfad erwartet.
26 Stunden dauert es zwischen 11 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13 Uhr MEZ am 1. Jänner, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Vor allem in Städten wird es in vielen Teilen der Welt größere Feiern unter freiem Himmel geben.
Am Wiener Silvesterpfad werden rund 800.000 Besucher zur größten Party Österreichs erwartet. Polizei, Feuerwehr und Rettung bereiten sich im ganzen Land auf zahlreiche Einsätze vor.
Wer feiert wann?
Der Zeitplan rund um den Erdball
- Schon 13 Stunden vor Österreich feiern die rund 7300 Einwohner der Line Islands von Kiritimati, das zur Inselrepublik Kiribati gehört, das Jahr 2026 ein.
- 15 Minuten später geht es weiter auf den Chatham Islands, bevor um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit Neuseeland ins neue Jahr startet.
- Zwei Stunden später sind dann alle Augen auf Sydney gerichtet. In der australischen Metropole an der Ostküste wollen die Menschen trotz des Terroranschlags am Bondi Beach vor zwei Wochen mit einem gigantischen Feuerwerk das neue Jahr begrüßen. Davor wird der 15 Terroropfer gedacht: Die Harbour Bridge soll – ganz in weißes Licht gehüllt – ein Wort in die Welt senden: „Peace“ (Frieden).
- Viele asiatische Länder sind vier bis acht Stunden vor Mitteleuropa im neuen Jahr. In Thailand etwa knallen schon um 18 Uhr MEZ die Korken, während man in Österreich noch Vorbereitungen für die Party trifft.
- Mitteleuropa feiert bei UTC+1, also ganze 13 Stunden nach Kiribati.
- Afrika feiert den Jahreswechsel größtenteils gleichzeitig mit Europa oder kurz davor.
- In New York feiert man sechs Stunden nach Österreich. Wenn bei uns schon Neujahrsmorgen ist und viele schlafen, fällt am Times Square die berühmte Kugel („Ball Drop“).
- Amerikanisch-Samoa wird zwölf Stunden nach Österreich der letzte bewohnte Ort sein, der 2026 einläutet. Wenn auf den unbewohnten Baker- und Howland-Inseln Mitternacht ist, hat Kiribati schon fast einen ganzen Tag Vorsprung.
