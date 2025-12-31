Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Frau am Pult

Neujahrskonzert 2026: Dirigentinnen, bitte warten!

Kultur
31.12.2025 06:00
Die Litauerin Mirga Gražinytė-Tyla dirigierte als erste Frau ein Abokonzert der „Wiener“.
Die Litauerin Mirga Gražinytė-Tyla dirigierte als erste Frau ein Abokonzert der „Wiener“.(Bild: Salzburger Festspiele/Frans Jansen)

Im Mai dieses Jahrfes leitete mit der 39-jährigen Litauerin Mirga Gražinytė-Tyla erstmals eine Frau ein Abokonzert der Wiener Philharmoniker: Für das Neujahrskonzert wurde sie allerdings (noch) nicht eingeladen. 

0 Kommentare

Der 2. Mai 2025 war eine historische Zäsur: Erstmals seit der Gründung der Wiener Philharmoniker 1842 stand in einem Abokonzert eine Frau am Pult: die junge Litauerin Mirga Gražinytė-Tyla, die 2016 als Chefin des Birmingham Orchestra Furore machte. Prompt fragten Publikum und Presse: Wird sie jetzt auch ein Neujahrskonzert leiten? Doch die „Wiener“ entschieden sich für Yannick Nézet-Séguin. Für Dirigentinnen heißt’s weiterhin: Bitte, warten!

Für Frauen, die bei den „Wienern“ aufgenommen werden wollten, war der Weg steinig. 1997 holte man die Harfenistin Anna Leikis. Politiker übten Kritik an der zu geringen Frauenquote: Bürgermeister Michael Häupl sprach von „Anachronismus“, Bundeskanzler Viktor Klima mahnte, „das kreative Potenzial auch in der anderen Hälfte der Menschheit“ zu suchen. Die Grünen kritisierten den „Männerbund“.

Am 1. Jänner 2026 steht zum ersten Mal der 50-jährige Yannick Nézet-Séguin am Pult der Wiener ...
Am 1. Jänner 2026 steht zum ersten Mal der 50-jährige Yannick Nézet-Séguin am Pult der Wiener Philharmoniker(Bild: NIKLAS SCHNAUBELT)
Lesen Sie auch:
Wenn die Funken sprühen: Dirigent Yannick Nézet-Séguin und Philharmoniker-Vorstand Daniel ...
Neujahrskonzert 2026
Orchester & Dirigent: Liebe auf den zweiten Blick
30.12.2025
Lesen Sie auch:
Yannick Nézet-Séguin gibt sein Debüt als Neujahrskonzert-Dirigent.
Krone Plus Logo
Stardirigent im Talk
Neujahrskonzert 2026: Sirenen über dem Regenbogen
28.12.2025

 Auch der internationale Druck wuchs: New Yorks Carnegie Hall, wo die „Wiener“ seit Jahrzehnten jedes Jahr gastieren, drohte 1998 mit Hausverbot. Und die „Internationale Allianz der Frauen in der Musik“ in Washington, die schon bei Karajans letztem New Yorker Konzert im Jahr 1989 gegen das Orchester Stimmung gemacht hatte, startete Demonstrationen.

Von 2016 bis 2025 stieg die Zahl der Frauen bei den Philharmonikern von 11 (7,4 Prozent von 144 Orchestermitgliedern) auf 25 (16 Prozent) an. Die Wogen haben sich geglättet. Die Debatte um Frauen am Dirigentenpult und im Orchester ist noch nicht beendet.

Keine Diskussionen gibt es hingegen bei der neu gegründeten Ehrphilharmonie, sechs bis sieben Damen der Wiener Philharmoniker, die morgen im Ehrbarsaal auftreten. Auf dem Programm: Werke von Komponistinnen wie Constanze Geiger, Josephine Weinlich, Maria Theresia Paradis und Alma Deutscher.

Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Dr. Karlheinz Roschitz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
292.139 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
102.265 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Ski Nordisch
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
87.853 mal gelesen
Felix Hoffmann
Mehr Kultur
Keine Frau am Pult
Neujahrskonzert 2026: Dirigentinnen, bitte warten!
Von Utah in die Welt
The Aces: Ohne Angst die Vergangenheit verlassen
Viele Promis dabei
Drei Galeristen sorgen in Kitzbühel für Aufsehen
Kultur in OÖ
Neue Gesichter, Abschiede und Würste im Kaiserpark
Hier muss man fit sein
10 Kilometer Fußweg fürs passende Festspiel-Kostüm
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf