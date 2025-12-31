Neujahrskonzert 2026: Dirigentinnen, bitte warten!

Der 2. Mai 2025 war eine historische Zäsur: Erstmals seit der Gründung der Wiener Philharmoniker 1842 stand in einem Abokonzert eine Frau am Pult: die junge Litauerin Mirga Gražinytė-Tyla, die 2016 als Chefin des Birmingham Orchestra Furore machte. Prompt fragten Publikum und Presse: Wird sie jetzt auch ein Neujahrskonzert leiten? Doch die „Wiener“ entschieden sich für Yannick Nézet-Séguin. Für Dirigentinnen heißt’s weiterhin: Bitte, warten!