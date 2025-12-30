Familienleben zwischen Spital, Tränen und Infekten

„Ein Schlag ins Gesicht“

„Dort hat man uns erklärt, dass das Herz unseres Babys auffällig ist. Es war wie ein Schlag ins Gesicht, ich habe viel geweint“, erinnert sich Kastner. Beim Ungeborenen wurde eine verdickte, falsch angelegte und undichte Herzklappe sowie eine Aorten-Stenose diagnostiziert. Jede zweite Woche musste die werdende Mutter zur Kontrolle. Eine Operation im Mutterleib war nicht notwendig, doch die Eltern erfuhren, dass ihr Baby kurz nach der Geburt eine Infusion brauchen wird, um den Herzdruck zu senken.