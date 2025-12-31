Valencia-Coach mitsamt seinen Kindern ertrunken!

Es ist eine wahrhaftig herzzerreißende Familien-Tragödie, die Spaniens Fußball am Ende des Jahres noch in Atem hält: Mitten im entspannten Weihnachtsurlaub in Indonesien ist Valencia-Trainer Fernando Martín bei einem Bootsunglück ertrunken – darüber hinaus sind auch noch drei seiner vier Kinder umgekommen! Lediglich Ehefrau Andrea und die sieben Jahre alte Tochter überlebten …
Wie lokale Medien berichteten und der Schwiegervater des getöteten Martín gegenüber der Nachrichtenagentur „EFE“ bestätigte, sei die Familie mit einem Touristenboot unterwegs gewesen, als dieses bei starkem Wellengang einen Motorschaden erlitten habe. Ohne Möglichkeit, in der rauen See ordentlich zu manövrieren, sei das Boot schließlich gegen 20.30 Uhr Ortszeit gekentert.
„Enkel und Schwiegersohn waren im Boot eingeschlossen!“
Die Familie scheint dabei gewaltvoll auseinandergerissen worden zu sein, wie Großvater Enrique Ortuño schilderte. „Meine Tochter und meine Enkelin wurden aus dem Boot geschleudert, fielen ins Meer und wurden gerettet. Aber meine drei Enkelkinder und mein Schwiegersohn waren vermutlich im Boot eingeschlossen, das auseinanderbrach und schnell sank.“
Während Trainer Martín und seine beiden Söhne noch vermisst werden, ist der Tod der 12-jährigen Tochter inzwischen traurige Gewissheit geworden. Das Mädchen wurde am Montag etwa eine halbe Meile entfernt von der Untergangsstelle in der Nähe der Insel Serai, östlich von Bali, gefunden.
Betreute seit heuer zweites Frauen-Team des Klubs
Bei seinem Heimatklub FC Valencia hatte es Martín, der direkt aus Valencia gebürtig war, nur bis zum U19-Team geschafft – für den CD Alcoyano aus dem weiteren Umland Valencias brachte es der Defensiv-Spezialist aber immerhin bis in die Segunda Division, die zweithöchste Spielklasse in Spanien.
Nach dem Ende seiner aktiven Fußballer-Karriere kehrte er zum FC Valencia „heim“ und betreute dort erst verschiedene Nachwuchsmannschaften, ehe er zu Beginn der heurigen Saison das zweite Frauen-Team des Klubs übernahm ...
