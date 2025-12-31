Valencia-Coach mitsamt seinen Kindern ertrunken!

„Enkel und Schwiegersohn waren im Boot eingeschlossen!“

Die Familie scheint dabei gewaltvoll auseinandergerissen worden zu sein, wie Großvater Enrique Ortuño schilderte. „Meine Tochter und meine Enkelin wurden aus dem Boot geschleudert, fielen ins Meer und wurden gerettet. Aber meine drei Enkelkinder und mein Schwiegersohn waren vermutlich im Boot eingeschlossen, das auseinanderbrach und schnell sank.“