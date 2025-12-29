Abnehm-Spritze wird in China nun deutlich billiger

Chinesen arbeiten bereits an Wegovy-Nachbau

Bis zum Jahr 2030 könnten mehr als 65 Prozent der rund 1,4 Milliarden Chinesen übergewichtig oder fettleibig sein, was das Land zu einem schnell wachsenden ⁠Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion macht. Da das Patent von Novo für den Wegovy-Wirkstoff Semaglutid in China und einigen anderen wichtigen Märkten 2026 ausläuft, entwickeln einige Hersteller Chinas bereits eigene Versionen.