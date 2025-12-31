Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik

Eine 17-Jährige überlebte eine Notoperation nicht und jetzt steht die Frage im Raum, ob der tragische Tod medizinisch unausweichlich war oder ob Versäumnisse eine Rolle gespielt haben könnten. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittelt. Eine Obduktion soll klären, was zum Tod des Mädchens führte.
Es gibt Fälle, die mehr Fragen hinterlassen als Antworten. Der Tod einer 17-Jährigen gehört dazu. Anfang Dezember ist das Mädchen während einer Notoperation in der Klinik Oberwart gestorben. Die Familie der Jugendlichen steht unter Schock, während die Staatsanwaltschaft nun ermittelt. Laut Informationen aus dem Umfeld soll die 17-Jährige in akut lebensbedrohlichem Zustand in die Klinik eingeliefert worden sein.
Den vorliegenden Informationen zufolge sollen die Ärzte eine Notoperation angeordnet haben, um das Leben der Jugendlichen zu retten. Trotz aller Bemühungen habe sie den Eingriff nicht überlebt und sei noch im OP-Saal gestorben. Aus dem Umfeld heißt es zudem, dass das Mädchen zuvor bereits zumindest einmal in der Ambulanz behandelt worden sein soll und Tage vor ihrem Tod auch andere Ärzte außerhalb der Klinik aufgesucht haben dürfte. In diesem Bezug verwies man auf laufende Ermittlungen.
Ergebnis der Obduktion liegt noch nicht vor
Unklar ist aktuell auch, ob die Behandlung korrekt verlief oder ob sich rückblickend ein Versäumnis ergeben könnte. „Das wird jetzt Schritt für Schritt geprüft“, erklärt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Spekulationen werde man nicht kommentieren. Die Staatsanwaltschaft hat zudem eine Obduktion angeordnet. Der Befund stehe noch aus.
Erst wenn alle Ergebnisse vorliegen, könne geklärt werden, was genau zum Tod der jungen Patientin geführt hat und ob ein medizinischer Fehler im Raum steht. Bis dahin gelten alle Vermutungen ausdrücklich als Spekulationen. Die Klinik spricht von einem „tragischen Schicksal“ und betont, wie tief betroffen das gesamte Team sei. Den Angehörigen gelte das tiefste Mitgefühl.
Gesundheit Burgenland sagt volle Aufklärung zu
Man setze zudem alles daran, den Fall transparent aufzuarbeiten und die Behörden bei den Untersuchungen vollständig zu unterstützen. Für die Familie steht jetzt vor allem eines im Vordergrund: zu verstehen, was in diesen entscheidenden Stunden passiert ist und warum.
Fest steht im Moment nur eines: Der Tod der 17-Jährigen wirft Fragen auf, die nun beantwortet werden müssen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.