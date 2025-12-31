NÖ: Neue Bahnhöfe und noch schnellere Verbindungen

Schneller Takt für Badner Bahn und Mariazellerbahn

Zusätzliche 15 Millionen Euro pumpt das Land in die Verbesserung von Bahninfrastruktur auf der Mariazellerbahn und der Badner Bahn, sagt Landesvize Udo Landbauer. „Damit bekommen die Regionalbahnen verlässliche Intervalle und eine bessere Infrastruktur“, erklärt der FPÖ-Politiker, den Halbstundentakt auf der Mariazellerbahn zu sichern, weil die Nachfrage seit dem Fahrplanwechsel 2024 auf 2000 Gäste pro Werktag angestiegen sei. „Wir sichern damit also das Angebot ohne Wenn und Aber“, so der Landesvize.