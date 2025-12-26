Tolle Spiele für lange Familienabende

Wenn die Tage kürzer werden und die Abende länger, rücken Karten- und Brettspiele wieder ins Zentrum des Familienlebens. Ob zu Weihnachten mit der Familie oder zu Silvester mit Freunden – Spiele bringen Generationen an einen Tisch, fördern den Austausch, sorgen für Lacher und einen – hoffentlich! - freundschaftlichen Wettstreit.