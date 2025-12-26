Vorteilswelt
Auch für Silvester!

Tolle Spiele für lange Familienabende

Leben
26.12.2025 11:00
Promotion
(Bild: Soloviova Liudmyla - stock.adobe.com)

Wenn die Tage kürzer werden und die Abende länger, rücken Karten- und Brettspiele wieder ins Zentrum des Familienlebens. Ob zu Weihnachten mit der Familie oder zu Silvester mit Freunden – Spiele bringen Generationen an einen Tisch, fördern den Austausch, sorgen für Lacher und einen – hoffentlich! - freundschaftlichen Wettstreit.

Passend dazu präsentieren wir Ihnen zahlreiche Neuerscheinungen. Von Strategiespielen bis hin zu cleveren Party- und Familienspielen finden Sie hier Geschenke für Ihre Liebsten, die das Wichtigste schenken, was es gibt: gemeinsame Zeit!

Elixirus – PIATNIK
Wer braut den besten Zaubertrank und beeindruckt damit Meister Elixirus am meisten? Das magische Familienspiel Elixirus verzaubert mit taktischen Herausforderungen und atmosphärischem Design.

Lost Places Rätselbox – TOPP/frechverlag
Anhand 14 echter Lost-Places-Fotos und zehn authentischer Fundstücke müssen Spuren untersucht, Hinweise kombiniert und Codes geknackt werden, um die fiktive Geschichte dieses realen Lost Place vollständig zu entschlüsseln. Nur wer alle offenen Fragen richtig beantwortet, kann das spannende Rätsel lösen!

(Bild: TOPP/frechverlag)

Activity Lasershow – PIATNIK
Das Spiel der großen Gesten, kreativen Zeichnungen und ausschweifenden Umschreibungen wurde schon in über 15 verschiedenen Varianten für Groß und Klein beim heimischen Spieleverlag Piatnik aufgelegt – und natürlich gibt es auch zum diesjährigen 35. Geburtstag etwas Neues: Activity Lasershow – der Klassiker mit neuen, innovativen Elementen und neuen Begriffen.

(Bild: PIATNIK)

Herr der Ringe – Das Spiel – Kosmos
Dieses Brettspiel entführt Spieler in die epische Welt von Mittelerde. Kooperatives Spielen steht im Mittelpunkt, wobei Strategie und Abstimmung entscheidend sind. Atmosphäre und Spielmechanik greifen eng ineinander. Ein Muss für Fans der Tolkien-Welt.

Grumpf vom Sumpf – Carlsen Verlag
Ein fantasievolles Kinderbuch über Anderssein, Freundschaft und Toleranz. Die Geschichte vermittelt wichtige Werte auf spielerische und zugängliche Weise. Liebevolle Illustrationen unterstützen den Erzählfluss. Ideal zum Vorlesen und gemeinsamen Entdecken.

(Bild: CARLSEN)

Net Words – PIATNIK
Ein schnelles Wortspiel, bei dem Sprache, Assoziation und Reaktionsvermögen gefragt sind. Die Spielmechanik ist leicht verständlich, entwickelt aber schnell Tiefgang. Ideal für Familien und Wortliebhaber. Kurze Runden sorgen für hohen „Wiederspielwert“.

Süße Pfötchen – Hunde und Katzen als Amigurumi – EMF Verlag
Dieses Handarbeitsbuch zeigt, wie niedliche Tierfiguren gehäkelt werden. Detaillierte Anleitungen und klare Schrittfolgen erleichtern das Nacharbeiten. Die Modelle eignen sich sowohl als Geschenk als auch als Deko. Perfekt für kreative Häkelprojekte.

(Bild: EMF)

Party & Co Extreme 4.0 – JUMBO
Diese extreme Version des Partyklassikers setzt auf Tempo, Humor und maximale Eskalation. Zeichnen, Raten und Darstellen werden hier bewusst überzeichnet und sorgen für viel Gelächter. Das Spiel lebt von Gruppendynamik und spontanen Reaktionen. Ideal für größere Runden und lange Abende – Silvester naht!

(Bild: JUMBO)

Hör mal: Feuerwehr – Carlsen Verlag
Ein interaktives Pappbilderbuch, das Kinder die Welt der Feuerwehr mit echten Geräuschen erleben lässt. Sirenen, Motoren und Einsatzklänge fördern spielerisch Wahrnehmung und Neugier. Die stabilen Seiten sind perfekt für kleine Hände. Ein beliebter Einstieg in Sachthemen für die ganz Kleinen. 

Kontakt zu den Verlagen

Der ultimative Zeichenworkshop Körper – EMF Verlag
Dieses Buch vermittelt Schritt für Schritt, wie menschliche Körper realistisch und lebendig gezeichnet werden. Der Fokus liegt auf Proportionen, Bewegung und Ausdruck. Anschauliche Übungen helfen beim direkten Umsetzen. Geeignet für Einsteigern ebenso wie für Fortgeschrittene.

