Pinkeln misslang: Deutscher landete in Schlucht

Missgeschick beim Pinkeln

Wie die „Krone“ mittlerweile erfahren hat, musste der Deutsche gegen 19 Uhr im Freien seine Notdurft verrichten – dabei geschah das brandgefährliche Missgeschick. „Er stand am Rand eines Parkplatzes und stürzte plötzlich rund 30 Meter den Hang hinunter“, schilderte Polizeisprecherin Julia Plank den Vorfall gegenüber der „Tiroler Krone“.