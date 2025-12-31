Das waren die heißesten & irrsten Nackt-Looks 2025

Kritik ließ bei diesem Look nicht lange auf sich warten. Doch die Rechnung hatten die Hater ohne die Tochter von Michael Jackson gemacht. „Ich verstehe nicht wirklich, warum der menschliche Körper bei so vielen Menschen die treibende Kraft für so viel Unbehagen ist“, erklärte sie auf Instagram. Denn Nacktheit sei in Wahrheit „wirklich keine große Sache“, man habe doch „Wichtigeres zu tun“, fuhr Jackson fort – und schloss mit den Worten: „Hört auf, wegen Nippeln auszuflippen, verdammt!“