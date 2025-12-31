Das waren die heißesten & irrsten Nackt-Looks 2025

Auch 2025 haben die Stars wieder für einige Nackt-Momente, wenn nicht sogar Nackt-Schocker gesorgt! Allen voran Heidi Klum und Kanye Wests Gattin Bianca Censori.
Für den Nackt-Schocker auf der Pariser Fashion Week sorgte im Herbst wohl Heidi Klum. Die „GNTM“-Chefin erschien zur Schau der Fashion Marke VETEMENTS nämlich in einem Look, der nicht aufsehenerregender hätte sein können.
Heidi fast nackt und sündig
Denn Heidi hüllte sich in einen Hauch von Nichts, ein graues Netzkleid, unter dem im Grunde nichts im Verborgenen blieb. Dafür sorgte die 52-Jährige natürlich selbst, denn unter dem transparenten, grauen Stoff trug die Model-Beauty nicht mehr als einen Stringtanga!
Doch mit dem Nackt-Schocker gab sich Heidi in Paris längst nicht zufrieden. Im Gegenteil! Auf dem Laufsteg von Vivienne Westwood legte die Klum in dem wohl sündigsten Brautkleid der Saison noch ein Schäufelchen drauf – Bussi für Designer Andreas Kronthaler inklusive!
Censori sorgte für Grammy-Skandal
Noch aufsehenerregender als Heidi Klums Nackt-Auftritt in Paris war in diesem Jahr wohl nur ein Look: das Quasi-nicht-vorhanden-Outfit von Bianca Censori bei den diesjährigen Grammy Awards.
Ein Look, der für einen wahren Skandal sorgte und wohl in die Annalen des größten Musikpreises eingehen wird.
Premieren-Look der Extraklasse
Dass Halb-nackt-Outfits auch mit viel Stil getragen werden können, das bewies im Spätsommer auch Schauspielerin Margot Robbie. Die Australierin sorgte mit ihrem Naked-Dress, das sie bei der Premiere ihres Films „A Big Bold Beautiful Journey“ am roten Teppich präsentierte, nicht nur für ein Blitzlichtgewitter, sondern auch für jede Menge Schlagzeilen.
Kein Wunder, denn vor allem von hinten war die 35-Jährige ein wahrer Hingucker: Denn das freizügige Rückendekolleté des Kleides von Armani Privé und der kaum wahrnehmbare Glitzerstring unter dem durchsichtigen Stoff zogen alle Blicke auf sich.
Sweeney hot wie nie!
Zwischen Entzücken und Entsetzen schwankten die Fans von Sydney Sweeney, die gegen Ende des Jahres mit einem silbernen Naked-Dress für Aufsehen sorgte.
Denn während manche den doch sehr freizügigen Look feierten, kritisierten andere, dass sich die Hollywood-Beauty ausgerechnet bei der „Power of Women“-Gala des Magazins „Variety“ in einen derart freizügigen Look geschlüpft war. Und dann auch noch in ihrer Rede darüber sprach, wie schwer es als Frau sei, in Hollywood ernst genommen zu werden.
„Hört auf, wegen Nippeln auszuflippen“
Für hitzige Diskussionen sorgte auch Paris Jackson mit ihrem Nacktkleid, das sie im Frühjahr für die Fashion Show von Stella McCartney in Paris getragen hatte. Das schwarze, schulterfreie Maxidress war nämlich nahezu durchsichtig. Unter dem hauchdünnen Stoff trug Jackson nicht mehr als ein nudefarbenes Höschen, den BH hatte sie daheim gelassen.
Kritik ließ bei diesem Look nicht lange auf sich warten. Doch die Rechnung hatten die Hater ohne die Tochter von Michael Jackson gemacht. „Ich verstehe nicht wirklich, warum der menschliche Körper bei so vielen Menschen die treibende Kraft für so viel Unbehagen ist“, erklärte sie auf Instagram. Denn Nacktheit sei in Wahrheit „wirklich keine große Sache“, man habe doch „Wichtigeres zu tun“, fuhr Jackson fort – und schloss mit den Worten: „Hört auf, wegen Nippeln auszuflippen, verdammt!“
Freizügige Looks bei Oscar-Party
Ziemlich freizügig hielten es die Promi-Beautys auch bei der Oscar-After-Party des Magazins „Vanity Fair“ Anfang des Jahres. Während Olivia Wilde und Julia Fox unter ihren Naked-Dresses mal mehr, mal weniger nackte Haut blitzen ließen, sorgte Zoë Kravitz mit ihrem Kleid für ein wahres Blitzlichtgewitter. Der Grund: das pikante „Guckloch“, das ihre wohlgeformte Kehrseite blitzen ließ. Ziemlich heiß!
Johnson trägt gerne Nacktkleider
Auch Dakota Johnsons schwarzes Spitzen-Nacktkleid zählt wohl zu den aufsehenerregendsten Looks dieses Jahres. Im Interview mit der deutschen „Vogue“, verriet die Hollywood-Beauty auch, warum sie Looks wie diesen so selbstverständlich trägt und sich keine Gedanken darüber macht, es könnte zu „sexy sein“.
„Das ist mir wirklich egal. Ich habe einige der schönsten Kleider tragen dürfen und fühle mich darin wunderschön, und deshalb trage ich sie auch.“ Sie findet einfach, dass ihr solche Kleider „manchmal gut stehen“.
Ob Heidi Klum, Sydney Sweeney oder Paris Jackson: Die Promi-Schönheiten haben auch in diesem Jahr wieder bewiesen, dass Naked-Dresses noch lange nicht „out“ sind. Die Fans dürfen sich also schon jetzt aufs kommende Jahr freuen. Denn wir sind uns sicher: Auch 2026 wird es wieder jede Menge Promi-Outfits geben, die nicht nur für Staunen und Schlagzeilen, sondern auch für jede Menge Diskussionen sorgen werden ...
