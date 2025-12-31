Vorteilswelt
Heidi, Sydney & Co.

Das waren die heißesten & irrsten Nackt-Looks 2025

Star-Style
31.12.2025 07:00
(Bild: Krone KREATIV/APA, APA Picturedesk)

Auch 2025 haben die Stars wieder für einige Nackt-Momente, wenn nicht sogar Nackt-Schocker gesorgt! Allen voran Heidi Klum und Kanye Wests Gattin Bianca Censori.

0 Kommentare

Für den Nackt-Schocker auf der Pariser Fashion Week sorgte im Herbst wohl Heidi Klum. Die „GNTM“-Chefin erschien zur Schau der Fashion Marke VETEMENTS nämlich in einem Look, der nicht aufsehenerregender hätte sein können.

Heidi fast nackt und sündig
Denn Heidi hüllte sich in einen Hauch von Nichts, ein graues Netzkleid, unter dem im Grunde nichts im Verborgenen blieb. Dafür sorgte die 52-Jährige natürlich selbst, denn unter dem transparenten, grauen Stoff trug die Model-Beauty nicht mehr als einen Stringtanga! 

Heidi Klum sorgte mit diesem Nackt-Kleid für einen wahren Fashion-Week-Schocker.
Heidi Klum sorgte mit diesem Nackt-Kleid für einen wahren Fashion-Week-Schocker.(Bild: Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Doch mit dem Nackt-Schocker gab sich Heidi in Paris längst nicht zufrieden. Im Gegenteil! Auf dem Laufsteg von Vivienne Westwood legte die Klum in dem wohl sündigsten Brautkleid der Saison noch ein Schäufelchen drauf – Bussi für Designer Andreas Kronthaler inklusive!

Auch am Catwalk hatte Klum in Paris nicht viel mehr an.
Auch am Catwalk hatte Klum in Paris nicht viel mehr an.(Bild: AP/Aurelien Morissard)
Der Look von Vivienne Westwood war das wohl heißeste Brautkleid der Pariser Fashion Week.
Der Look von Vivienne Westwood war das wohl heißeste Brautkleid der Pariser Fashion Week.(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Censori sorgte für Grammy-Skandal
Noch aufsehenerregender als Heidi Klums Nackt-Auftritt in Paris war in diesem Jahr wohl nur ein Look: das Quasi-nicht-vorhanden-Outfit von Bianca Censori bei den diesjährigen Grammy Awards.

Ein Look, der für einen wahren Skandal sorgte und wohl in die Annalen des größten Musikpreises eingehen wird.

Kanye West schickte seine Gattin Bianca Censori quasi nackt über den roten Teppich bei den ...
Kanye West schickte seine Gattin Bianca Censori quasi nackt über den roten Teppich bei den Grammy Awards – und sorgte damit für einen riesengroßen Skandal!(Bild: EPA/ALLISON DINNER)

Premieren-Look der Extraklasse
Dass Halb-nackt-Outfits auch mit viel Stil getragen werden können, das bewies im Spätsommer auch Schauspielerin Margot Robbie. Die Australierin sorgte mit ihrem Naked-Dress, das sie bei der Premiere ihres Films „A Big Bold Beautiful Journey“ am roten Teppich präsentierte, nicht nur für ein Blitzlichtgewitter, sondern auch für jede Menge Schlagzeilen.

Kein Wunder, denn vor allem von hinten war die 35-Jährige ein wahrer Hingucker: Denn das freizügige Rückendekolleté des Kleides von Armani Privé und der kaum wahrnehmbare Glitzerstring unter dem durchsichtigen Stoff zogen alle Blicke auf sich.

Ein Nackt-Kleid mit Stil: Margot Robbie war von vorne ...
Ein Nackt-Kleid mit Stil: Margot Robbie war von vorne ...(Bild: AP/Scott A Garfitt)
... und von hinten ein wahrer Hingucker!
... und von hinten ein wahrer Hingucker!(Bild: Joanne Davidson / Camera Press / picturedesk.com)

Sweeney hot wie nie!
Zwischen Entzücken und Entsetzen schwankten die Fans von Sydney Sweeney, die gegen Ende des Jahres mit einem silbernen Naked-Dress für Aufsehen sorgte.

Denn während manche den doch sehr freizügigen Look feierten, kritisierten andere, dass sich die Hollywood-Beauty ausgerechnet bei der „Power of Women“-Gala des Magazins „Variety“ in einen derart freizügigen Look geschlüpft war. Und dann auch noch in ihrer Rede darüber sprach, wie schwer es als Frau sei, in Hollywood ernst genommen zu werden.

Hot or not? Sydney Sweeney gewährte in diesem Naked-Dress tiefe Einblicke.
Hot or not? Sydney Sweeney gewährte in diesem Naked-Dress tiefe Einblicke.(Bild: AP/Jordan Strauss)

„Hört auf, wegen Nippeln auszuflippen“
Für hitzige Diskussionen sorgte auch Paris Jackson mit ihrem Nacktkleid, das sie im Frühjahr für die Fashion Show von Stella McCartney in Paris getragen hatte. Das schwarze, schulterfreie Maxidress war nämlich nahezu durchsichtig. Unter dem hauchdünnen Stoff trug Jackson nicht mehr als ein nudefarbenes Höschen, den BH hatte sie daheim gelassen.

Kritik ließ bei diesem Look nicht lange auf sich warten. Doch die Rechnung hatten die Hater ohne die Tochter von Michael Jackson gemacht. „Ich verstehe nicht wirklich, warum der menschliche Körper bei so vielen Menschen die treibende Kraft für so viel Unbehagen ist“, erklärte sie auf Instagram. Denn Nacktheit sei in Wahrheit „wirklich keine große Sache“, man habe doch „Wichtigeres zu tun“, fuhr Jackson fort – und schloss mit den Worten: „Hört auf, wegen Nippeln auszuflippen, verdammt!“

Auch Paris Jackson sorgte mit ihrem Nacktkleid für hitzige Diskussionen.
Auch Paris Jackson sorgte mit ihrem Nacktkleid für hitzige Diskussionen.(Bild: Sabatelli, Lucia / Action Press / picturedesk.com)
Die Tochter von Michael Jackson konterte mit den Worten: „Hört auf, wegen Nippeln auszuflippen, ...
Die Tochter von Michael Jackson konterte mit den Worten: „Hört auf, wegen Nippeln auszuflippen, verdammt!“(Bild: Viennareport)

Freizügige Looks bei Oscar-Party
Ziemlich freizügig hielten es die Promi-Beautys auch bei der Oscar-After-Party des Magazins „Vanity Fair“ Anfang des Jahres. Während Olivia Wilde und Julia Fox unter ihren Naked-Dresses mal mehr, mal weniger nackte Haut blitzen ließen, sorgte Zoë Kravitz mit ihrem Kleid für ein wahres Blitzlichtgewitter. Der Grund: das pikante „Guckloch“, das ihre wohlgeformte Kehrseite blitzen ließ. Ziemlich heiß!

Olivia Wilde
Olivia Wilde(Bild: AFP/Michael Tran / AFP)
Julia Fox
Julia Fox(Bild: AP/Evan Agostini/Invision)
Zoë Kravitz trug wohl das ausgefallenste Kleid der Oscar-After-Party.
Zoë Kravitz trug wohl das ausgefallenste Kleid der Oscar-After-Party.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Johnson trägt gerne Nacktkleider
Auch Dakota Johnsons schwarzes Spitzen-Nacktkleid zählt wohl zu den aufsehenerregendsten Looks dieses Jahres. Im Interview mit der deutschen „Vogue“, verriet die Hollywood-Beauty auch, warum sie Looks wie diesen so selbstverständlich trägt und sich keine Gedanken darüber macht, es könnte zu „sexy sein“.

„Das ist mir wirklich egal. Ich habe einige der schönsten Kleider tragen dürfen und fühle mich darin wunderschön, und deshalb trage ich sie auch.“ Sie findet einfach, dass ihr solche Kleider „manchmal gut stehen“.

Dakota Johnson liebt Nacktkleider wie dieses.
Dakota Johnson liebt Nacktkleider wie dieses.(Bild: APA/AFP/Leonardo MUNOZ)
Und kümmert sich nicht um die Frage, ob sie in diesen freizügigen Looks womöglich „zu sexy“ sein ...
Und kümmert sich nicht um die Frage, ob sie in diesen freizügigen Looks womöglich „zu sexy“ sein könnte.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Ob Heidi Klum, Sydney Sweeney oder Paris Jackson: Die Promi-Schönheiten haben auch in diesem Jahr wieder bewiesen, dass Naked-Dresses noch lange nicht „out“ sind. Die Fans dürfen sich also schon jetzt aufs kommende Jahr freuen. Denn wir sind uns sicher: Auch 2026 wird es wieder jede Menge Promi-Outfits geben, die nicht nur für Staunen und Schlagzeilen, sondern auch für jede Menge Diskussionen sorgen werden ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
