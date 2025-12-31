Tierschützer warnen vor Raketen und Böllern

Wer einen eigenen Hund oder eine Katze hat, weiß, wie sehr sie in der Silvesternacht leiden. Viele Tierschützer sprechen sich dafür aus, generell auf Böller und Raketen zu verzichten: „Es ist ein Horror für alle Tiere!“
So schön das Spektakel am Himmel für Menschen aussieht – viele Tiere leiden massiv unter den Feuerwerken in der Silvesternacht. Im Salzburger Zoo bedeuten sie für viele Tiere puren Stress, sagt Zoo-Chefin Sabine Grebner der „Krone“.
„Gerade Fluchttiere reagieren sehr sensibel“, erklärt Grebner. Ein Großteil der Tiere komme in die überdachten Gehege und Ställe. Mittels Medikamenten werden keine Tiere ruhig gestellt. Durch die Lage des Zoos in einem Landschaftsschutzgebiet werde nicht in unmittelbarer Nähe geschossen, aber Raketen und Böller seien auch aus der Ferne laut und erschreckten die Tiere.
Für die Tiere ist die Silvesternacht ein absoluter Stress. Nicht nur der Lärm, auch die Blitze der Raketen verstören die Tiere.
Sabine Grebner, Geschäftsführerin vom Salzburger Zoo
Laut Studie sterben durch Knallerei verstörte Vögel
Die Pfotenhilfe in Lochen weist darauf hin, dass nicht nur Haustiere, sondern auch Nutz- und Wildtiere in der Silvesternacht leiden. „Ein Horror für alle Tiere“, so Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Es gebe sogar Studien, dass deshalb Vögel sterben, weil sie aufgeschreckt gegen Bäume oder Wände prallen und das nicht überleben.
„Aus Tierschutzsicht ist ein Feuerwerk gänzlich abzulehnen“, sagt Stadler. Ihr Eindruck ist zudem, dass in den letzten Jahren der Trend dazu gehe, schon weit vor Silvester mal Raketen und Knaller auszuprobieren. „Klar: Was man daheim hat, will man testen“, meint sie.
Erst am Samstagnachmittag sind ihr auf der Heimfahrt jeweils kurz nach Böllern zweimal Rehe direkt vors Auto gesprungen. Sie plädiert daher für geräuscharme Effekte, wie etwa ein sogenanntes römisches Licht, das deutlich leiser ist als die meisten Raketen.
Das hat sie selbst schon mal probiert und ihr Hund habe es noch nicht mal wahrgenommen. Eine weitere Alternative: organisierte Lasershows, die es in Asien gibt. Dass gewisse Handelsfirmen Feuerwerksartikel schon gar nicht mehr im Sortiment haben, begrüßt sie.
