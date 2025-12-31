Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es ist ein Horror“

Tierschützer warnen vor Raketen und Böllern

Salzburg
31.12.2025 06:00
Gerade Fluchttiere reagieren sensibel.
Gerade Fluchttiere reagieren sensibel.(Bild: Zoo Salzburg/Angelika Köppl)

Wer einen eigenen Hund oder eine Katze hat, weiß, wie sehr sie in der Silvesternacht leiden. Viele Tierschützer sprechen sich dafür aus, generell auf Böller und Raketen zu verzichten: „Es ist ein Horror für alle Tiere!“

0 Kommentare

So schön das Spektakel am Himmel für Menschen aussieht – viele Tiere leiden massiv unter den Feuerwerken in der Silvesternacht. Im Salzburger Zoo bedeuten sie für viele Tiere puren Stress, sagt Zoo-Chefin Sabine Grebner der „Krone“.

Kattas kommen in der Silvesternacht nach drinnen.
Kattas kommen in der Silvesternacht nach drinnen.(Bild: Susi Berger)

„Gerade Fluchttiere reagieren sehr sensibel“, erklärt Grebner. Ein Großteil der Tiere komme in die überdachten Gehege und Ställe. Mittels Medikamenten werden keine Tiere ruhig gestellt. Durch die Lage des Zoos in einem Landschaftsschutzgebiet werde nicht in unmittelbarer Nähe geschossen, aber Raketen und Böller seien auch aus der Ferne laut und erschreckten die Tiere.

Zitat Icon

Für die Tiere ist die Silvesternacht ein absoluter Stress. Nicht nur der Lärm, auch die Blitze der Raketen verstören die Tiere.

Sabine Grebner, Geschäftsführerin vom Salzburger Zoo

Laut Studie sterben durch Knallerei verstörte Vögel
Die Pfotenhilfe in Lochen weist darauf hin, dass nicht nur Haustiere, sondern auch Nutz- und Wildtiere in der Silvesternacht leiden. „Ein Horror für alle Tiere“, so Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Es gebe sogar Studien, dass deshalb Vögel sterben, weil sie aufgeschreckt gegen Bäume oder Wände prallen und das nicht überleben.

„Aus Tierschutzsicht ist ein Feuerwerk gänzlich abzulehnen“, sagt Stadler. Ihr Eindruck ist zudem, dass in den letzten Jahren der Trend dazu gehe, schon weit vor Silvester mal Raketen und Knaller auszuprobieren. „Klar: Was man daheim hat, will man testen“, meint sie.

Lesen Sie auch:
Feuerwerk vs. Lack
Zu Silvester wird es für Autos gefährlich, außer …
30.12.2025
Krone Plus Logo
Eintritt & Flug+Hotel
Top-Clubs im Check: DAS kostet die Silvester-Party
29.12.2025
Spontan ins Neue Jahr
Die besten Last-Minute-Tipps für Silvester
30.12.2025

Erst am Samstagnachmittag sind ihr auf der Heimfahrt jeweils kurz nach Böllern zweimal Rehe direkt vors Auto gesprungen. Sie plädiert daher für geräuscharme Effekte, wie etwa ein sogenanntes römisches Licht, das deutlich leiser ist als die meisten Raketen.

Das hat sie selbst schon mal probiert und ihr Hund habe es noch nicht mal wahrgenommen. Eine weitere Alternative: organisierte Lasershows, die es in Asien gibt. Dass gewisse Handelsfirmen Feuerwerksartikel schon gar nicht mehr im Sortiment haben, begrüßt sie.

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
292.139 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
102.265 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Ski Nordisch
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
87.853 mal gelesen
Felix Hoffmann
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf