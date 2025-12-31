Tierschützer warnen vor Raketen und Böllern

Laut Studie sterben durch Knallerei verstörte Vögel

Die Pfotenhilfe in Lochen weist darauf hin, dass nicht nur Haustiere, sondern auch Nutz- und Wildtiere in der Silvesternacht leiden. „Ein Horror für alle Tiere“, so Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Es gebe sogar Studien, dass deshalb Vögel sterben, weil sie aufgeschreckt gegen Bäume oder Wände prallen und das nicht überleben.