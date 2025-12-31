Pluto als Zombiehund? DAS wäre ab Neujahr möglich!

Pu der Bär als rasender Killer? Bis 2022 unvorstellbar. Dann endete das (US-)Urheberrecht am Buch von A. A. Milne, womit die Figur „gemeinfrei“ und damit sogar für Horrorfilme nutzbar wurde. 2026 stehen Disney-Hund Pluto, aber auch Albert Einstein oder Thomas Mann im Fokus. Was man mit „ihnen“ bzw. ihren Werken tun darf? Ein Rechtsexperte klärt auf!
Die ersten Ankündigungen rund um das Filmprojekt lösten einen regelrechten Internet-Hype aus. Und ja, die Story wirkte vielversprechend auf Anhänger wahnwitziger Horror-Ideen: Christopher Robin lässt wegen des Medizin-Studiums seine vermeintlich imaginären Freunde im Hundert-Morgen-Wald zurück, worauf diese Hunger leiden und in animalische, tödliche Raserei verfallen. Das kann Splatter-Fans „Spaß“ machen – tat es aber kaum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.