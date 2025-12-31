Pluto als Zombiehund? DAS wäre ab Neujahr möglich!

Pu der Bär als rasender Killer? Bis 2022 unvorstellbar. Dann endete das (US-)Urheberrecht am Buch von A. A. Milne, womit die Figur „gemeinfrei“ und damit sogar für Horrorfilme nutzbar wurde. 2026 stehen Disney-Hund Pluto, aber auch Albert Einstein oder Thomas Mann im Fokus. Was man mit „ihnen“ bzw. ihren Werken tun darf? Ein Rechtsexperte klärt auf!