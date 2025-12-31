Vorteilswelt
Kein Urheberrecht mehr

Pluto als Zombiehund? DAS wäre ab Neujahr möglich!

31.12.2025 06:01
Pu der Bär als rasender Killer? Bis 2022 unvorstellbar. Dann endete das (US-)Urheberrecht am Buch von A. A. Milne, womit die Figur „gemeinfrei“ und damit sogar für Horrorfilme nutzbar wurde. 2026 stehen Disney-Hund Pluto, aber auch Albert Einstein oder Thomas Mann im Fokus. Was man mit „ihnen“ bzw. ihren Werken tun darf? Ein Rechtsexperte klärt auf!

0 Kommentare

Die ersten Ankündigungen rund um das Filmprojekt lösten einen regelrechten Internet-Hype aus. Und ja, die Story wirkte vielversprechend auf Anhänger wahnwitziger Horror-Ideen: Christopher Robin lässt wegen des Medizin-Studiums seine vermeintlich imaginären Freunde im Hundert-Morgen-Wald zurück, worauf diese Hunger leiden und in animalische, tödliche Raserei verfallen. Das kann Splatter-Fans „Spaß“ machen – tat es aber kaum.

