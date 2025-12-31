Gekürt: Dieser Politiker ist Kasperl des Jahres!

Jede Woche ernennen wir eine Person zum Kasperl der Woche! Da kommt im Laufe des Jahres schon einiges zusammen. Und wer hat heuer die meisten Auszeichnungen erhalten? Ein satirischer Jahresrückblick von „Krone“-Wien-Chef Michael Pommer – mit vielen, nennen wir sie, „Gewinnern“.
Ich kann und darf, aber vor allem will ich Ihnen nichts vorwerfen – und so ist diese skizzierte Situation vor allem reine Fantasie: Angenommen Sie sind pleite! Sie haben weit über ihre Verhältnisse gelebt, haben „Koste es, was es wolle“ in die Welt hinausgeschrien, was es dann auch tat. Sie haben budgetiert wie ein Neunjähriger im Süßigkeitengeschäft, Sie haben großzügig viel zu viele Gäste in Ihr Heim eingeladen und alle mitsamt Familien bewirtet. Angenommen Sie öffnen Ihre Geldbörse und dann schwirrt eine Motte heraus, wie in diesen Comics aus den Lustigen Taschenbüchern, wenn Donald beim Zahlen wieder den Braten riecht. Da ist nix mehr auf dem Konto. Was machen Sie dann?
