Comeback in Madonna? Der Tag X rückt näher

Der Kreuzbandriss im linken Knie beendete Marcel Hirschers Traum vom Ski-Rennfahren keinesfalls. Der 36-jährige Salzburger arbeitet sich aktuell Richtung Comeback Nummer zwei. Läuft alles nach Plan, steht der „Ski-Holländer“ am 7. Jänner beim Flutlicht-Klassiker in Madonna di Campiglio am Start.