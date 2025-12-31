Comeback in Madonna? Der Tag X rückt näher

Valencia-Coach mitsamt seinen Kindern ertrunken!
Der Kreuzbandriss im linken Knie beendete Marcel Hirschers Traum vom Ski-Rennfahren keinesfalls. Der 36-jährige Salzburger arbeitet sich aktuell Richtung Comeback Nummer zwei. Läuft alles nach Plan, steht der „Ski-Holländer“ am 7. Jänner beim Flutlicht-Klassiker in Madonna di Campiglio am Start.
Comeback Nummer zwei steht vor der Türe. Marcel Hirscher trainiert aktuell auf der Reiteralm, sammelt fleißig Kilometer. Und kehrt im Idealfall beim Flutlicht-Klassiker am 7. Jänner in Madonna di Campiglio in den Weltcup zurück.
