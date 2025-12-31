Pensionist soll Versicherung abgezockt haben

Rentner bekennt sich „nicht schuldig“

Vor dem Landesgericht Feldkirch bekennt sich der bislang unbescholtene Rentner jedoch „nicht schuldig“. Es sei, so seine Worte, „ein Missverständnis“. Ruhig schildert er seine Lebensumstände. Als er den Antrag gestellt habe, habe er selbst noch keine Pension bezogen. Später sei seine Frau an Multipler Sklerose erkrankt und pflegebedürftig geworden. „Meine Frau kann weder lesen noch schreiben. Ich habe alles für sie erledigt“, erklärt er.