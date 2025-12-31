Die besten Tipps gegen den „Kater“ im neuen Jahr

Das Glas Sekt gehört für viele zu Silvester wie die Kugeln auf den Christbaum. Er mag für die Stimmung kurzfristig gut sein, nicht jedoch für den Körper. Der Irrglaube, dass Schnaps nach dem Essen oder ein Glas Rotwein am Abend gesundheitliche Vorteile bringe, hält sich hartnäckig. Doch es gilt: Es gibt keine gesunde Menge an Alkohol. Im Gegenteil: Alkohol ist unter den Suchtmitteln jene Substanz, die die größten Schäden im ganzen Körper anrichtet. Mehr als 60 Krankheiten und Behinderungen sind laut der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung nachweislich mit Alkoholkonsum verknüpft. Anders als andere Substanzen schädigt Alkohol das gesamte körperliche System.