Viele Schlagzeilen, manche waren auch erfreulich

Ein abwechslungsreiches Jahr ... Es wäre die Untertreibung des Jahres, wenn man die Ereignisse, und dabei nicht nur die innenpolitischen, mit dieser Formulierung zusammenfasst.
(Fast) 365 Schlagzeilen hat die „Kronen Zeitung“ ihren Lesern dieses Jahr geliefert, viele davon aufregend, manche zum Glück auch erfreuliche.
Im Schnelldurchlauf haben wir zum Jahresende ein paar der bemerkenswertesten und erinnerungswürdigsten Titelseiten für diese Seiten aus dem Archiv geholt.
Das Jahr begann mit politischer Dramatik, die kaum steigerbar schien. Man erinnere sich an unsere Titelseiten: Versagt – Nach 96 Tagen zurück an den Start am 4. Jänner, als die türkis-rot-pinken Koalitionsverhandlungen geplatzt waren, Nehammer geht, kommt jetzt Kurz? am 5. Jänner, ehe wir am 6.1. in einer E-Paper-Sonderausgabe vermeldeten: Fast am Ziel – Van der Bellen öffnet Tür für Herbert Kickl. Er ging, wie wir seit Februar wissen, nicht durch diese Tür.
Österreich landete doch noch bei einer ÖVP-SPÖ-NEOS-Dreier-Regierung mit Christian Stocker als Kanzler, gemeinsam kündigten sie „Zwei harte Jahre für Österreich“ an (28. Februar). Wetten, es wird nicht bloß bei zwei Jahren bleiben?
Die Regierung hat mittlerweile in Umfragen ihre Mehrheit verloren (wie wir am 14. September erstmals meldeten), doch Stocker will 2029 wieder antreten, wie er im „Krone“-Interview am 30. November verriet.
Was uns und unsere Leser unter anderem noch bewegt hat? Der Tod von Papst Franziskus – Sein letzter Weg am 23. April und die Wahl seines Nachfolgers. Papst Leo XIV.: Lächelnder „Löwe“ für die Kirche titelten wir am 9. Mai.
Das grauenhafte Schul-Massaker in Graz beschäftigte uns im Juni und in den folgenden Monaten massiv, auch das Skandalurteil im „Fall Anna“ und die beiden bei ihrer Geburt vertauschten jungen Steirerinnen.
Gar nichts Erfreuliches im abgelaufenen Jahr? Doch! Positiv-Schlagzeilen lieferte der Sieg beim Song Contest und vor allem einmal mehr der Sport. Wir jubelten unter anderem über WM-Gold bei der Ski-WM in Saalbach für Steffi Venier (7. Februar), über den Vize-Weltmeistertitel bei der Fußball-U17-WM im November und ganz besonders über die Qualifikation unserer Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026 in Amerika, das würdigten wir mit den Titelseiten Endlich WM! (19.11.) und Österreich gegen Messi (6.12.) nach der Auslosung.
Das Fußball-Team lässt uns auf noch sensationellere Schlagzeilen im neuen Jahr hoffen. Und die Politik?
