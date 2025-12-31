Viele Schlagzeilen, manche waren auch erfreulich

Gar nichts Erfreuliches im abgelaufenen Jahr? Doch! Positiv-Schlagzeilen lieferte der Sieg beim Song Contest und vor allem einmal mehr der Sport. Wir jubelten unter anderem über WM-Gold bei der Ski-WM in Saalbach für Steffi Venier (7. Februar), über den Vize-Weltmeistertitel bei der Fußball-U17-WM im November und ganz besonders über die Qualifikation unserer Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026 in Amerika, das würdigten wir mit den Titelseiten Endlich WM! (19.11.) und Österreich gegen Messi (6.12.) nach der Auslosung.