Warum die KI-Bilder nach schlimmem Brand verärgern

Eine Familie, die sich umarmt und auf die Überreste ihres Zuhauses blickt, wo noch letzte Löscharbeiten durchgeführt werden. Feuerwehrleute, die sich in den Armen halten, daneben liegen Blumenkränze, während im Hintergrund das abgebrannte Haus zu sehen ist: Diese und ähnliche Bilder eines Bauernhofbrandes am Heiligen Abend im bayrischen Breitenberg nahe der Grenze kursieren derzeit auf sozialen Kanälen.