Widhölzl: „Alles legal – Vorwürfe sind Blödsinn!“

Valencia-Coach mitsamt seinen Kindern ertrunken!
Tragödie im Urlaub
Keine Vierschanztentournee ohne Betrugsvorwürfe! Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf machte das Gerücht die Runde, dass Österreichs Skispringer auf der Schattenberg-Schanze eine verbotene Skibindung verwendet hätten. Die „Krone“ kennt alle Details.
„Ich freue mich eher, dass wir so wieder im Rampenlicht stehen. Weil sie einfach wieder vergessen, dass meine Leute gut springen“, wischte Österreichs Cheftrainer Andi Widhölzl am ersten Tournee-Ruhetag im Teamhotel die Vorwürfe von verbotenen Skibindungen mit einem süffisanten Lächeln vom Tisch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.