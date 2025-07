Clowns auf hohen Bergen | Clowns im Hohen Haus

Sie ist wieder da, die Hochzeit der Flipflop-Bergsteiger. Der Am-Berg-Festsitzer. Im schlimmsten, und leider nicht seltenen, Fall, der Bergabstürzer. Ein ganz besonderes Exemplar, ein 19-jähriger Deutscher in leichtem Jäckchen und kurzer Hose, verdankt es am Donnerstag den Tiroler Bergrettern, dass er in warme Decken gehüllt den Weg von 3000 Metern hinunter ins Tal antreten durfte. Und nicht in einem kalten Leichensack. Ein Bundesland weiter, in Salzburg, hatte ein 27-jähriger Belgier weniger Glück: Er rutschte im Schnee aus, stürzte in den Tod. Zu Hause würden sie diesen Schühchen niemals Gatsch und Eis zumuten, aber hier, hier am Berg, hier, wo sie noch nie waren und wo sie schon der Aufstieg bisher außer Atem brachte, hier kämpfen sie sich unbeirrt weiter, bis sie weder vor noch zurückkönnen. Kann das noch mit Unwissen, mit Dummheit entschuldigt und erklärt werden? Nein. Wer hier weitergeht, tut das bewusst. Tut das aus Jux, aus maßloser Selbstüberschätzung. Als Showeinlage für den Insta-Applaus. Eine lebensgefährliche Clownerie für die Selbstdarsteller, vor allem aber für ihre Retter.