„Gipfelsieg“ in kurzer Hose, dann Notruf im Schnee

Zwei Einsätze, die sich Montag und Dienstag zugetragen haben und die Retter bei widrigsten Bedingungen beinahe an ihre Grenzen brachten. Am Mittwoch setzte ein 19-jähriger Deutscher aus Frankfurt am Main dann noch einmal einen drauf! Bereits am Vormittag war der junge Mann alleine zur hochalpinen Tour auf den knapp 3000 Meter hohen Wildgrat im Pitztal aufgebrochen!