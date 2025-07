Kärnten soll nicht „Florida Österreichs“ werden

Schon bei Befragten im Schulalter ist das Problembewusstsein stark ausgeprägt – das erhöht die Gefahr, dass es diese dann auch in die Ferne zieht. „Besonders überrascht hat uns, wie schlecht das Freizeit- und Kulturangebot bewertet wird. Dabei gilt das als eine unserer Stärken“, so Wutte. „Erst ab einem Alter von 35 Jahren steigt bei den Befragten die Zufriedenheit wieder.“ Sie warnt davor, dass Kärnten in Zukunft das „Florida Österreichs“ werden könnte – in diesem US-Staat verbringen viele ihren Ruhestand.