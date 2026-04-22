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Konstant innovativ: Leeb feiert 120-Jahre-Jubiläum

Kärnten
22.04.2026 12:00
Das Firmengelände 1906 und heute: Leeb ist stets der Region treu geblieben.
Das Firmengelände 1906 und heute: Leeb ist stets der Region treu geblieben.(Bild: Collage: Leeb Balkone, Krone KREATIV)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Seit 120 Jahren ist die Firma Leeb ein Fixpunkt in Kärnten – erst für Profilbretter, dann für Balkone, mit denen das Unternehmen weit über die Landesgrenzen hinaus Erfolge feiert. Dabei wurde stets der ursprüngliche Standort ausgebaut, in die Region investiert. Innovation gehört zur DNA des Unternehmens.

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Der Funke der Innovation war schon immer in der Familie Leeb präsent. „Mein Großvater hat es bereits 1913 geschafft, dass es in Maitratten elektrisches Licht gab, in Klagenfurt gab‘s das damals nicht“, betont Seniorchef Franz Leeb, der mit seiner Frau Erika 1975 den Betrieb übernommen hatte. Unter seiner Führung geschah auch der Wandel zum Balkonprofi.

Über die Jahre wurde weiter in den Standort investiert, mehr Mitarbeiter angestellt. 2012 übernahmen dann die jetzigen Chefs, Markus und Roswitha Leeb, das Traditionsunternehmen – mit Erfolg. „Ich bin sehr stolz, was aus unserer Firma geworden ist, und bin überzeugt, dass dieser erfolgreiche Weg auch in Zukunft fortgesetzt wird“, betont auch Seniorchef Franz Leeb. Seine Frau Erika ist selbst weiter noch aktiv – sie ist für den Zahlungsverkehr zuständig.

Vor 120 Jahren begann die Geschichte der Firma als Sägewerk.
Vor 120 Jahren begann die Geschichte der Firma als Sägewerk.(Bild: Leeb Balkone GmbH)
1976 begann der Wandel zum Holzbalkonprofi.
1976 begann der Wandel zum Holzbalkonprofi.(Bild: HORST BERNHARD)
Heute erzielt das Unternehmen einen Umsatz von über 50 Millionen Euro.
Heute erzielt das Unternehmen einen Umsatz von über 50 Millionen Euro.(Bild: Leeb Balkone)

Vor 50 Jahren kam man auf Balkone
Im Gründungsjahr 1906 begann alles mit einem Sägewerk, man versorgte die Betriebe der Region mit präzise geschnittenen Profilbrettern. Dann testeten Franz und Erika die Verkaufsmöglichkeiten von Holzbalkonen – schnell zeigte sich eine Marktlücke. Und so wurde eine Holzbalkonproduktion aufgebaut, Lagerhalle, Balkonfertigung und Hobelwerkanlage erweitert. Auch ein Brand der Produktionshalle 1979 konnte die Erfolgsgeschichte nicht aufhalten.

Geschäftsführer Alexander Ertl, die Eigentümer und Geschäftsführer Markus und Roswitha Leeb mit ...
Geschäftsführer Alexander Ertl, die Eigentümer und Geschäftsführer Markus und Roswitha Leeb mit den Seniorchefs Erika und Franz Leeb (vlnr) feierten das eindrucksvolle Firmen-Jubiläum.(Bild: LEEB BALKONE GMBH)

Mitarbeiter im Fokus und weitere Innovation
Heute arbeiten über 200 Mitarbeiter im Betrieb, verstärkt durch gut 150 Montage- und Vertriebspartner. „Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren und sind der Grundstein dieser 120-jährigen Erfolgsgeschichte“, ist sich Markus Leeb bewusst. Daher setzt der Betrieb auch auf flexible Arbeitszeitmodelle, kümmert sich um die Belegschaft.

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„Bei Leeb denken wir Gesundheit ganzheitlich“, so Roswitha Leeb. „Dazu gehören sichere und ergonomische Arbeitsplätze, Bewegungs- und Sportangebote sowie ein gutes Miteinander.“ Unterstützt wird das Eigentümerpaar seit dem Vorjahr von Geschäftsführer Alexander Ertl, der weiter auf Innovation setzen will. So wurde im Vorjahr eine neue Rohrlaseranlage angeschafft, denn Holz macht als Betriebsstoff nur noch knapp 1,5 Prozent aus, der Hauptwerkstoff ist mittlerweile Aluminium.

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