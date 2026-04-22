Konstant innovativ: Leeb feiert 120-Jahre-Jubiläum

Über die Jahre wurde weiter in den Standort investiert, mehr Mitarbeiter angestellt. 2012 übernahmen dann die jetzigen Chefs, Markus und Roswitha Leeb, das Traditionsunternehmen – mit Erfolg. „Ich bin sehr stolz, was aus unserer Firma geworden ist, und bin überzeugt, dass dieser erfolgreiche Weg auch in Zukunft fortgesetzt wird“, betont auch Seniorchef Franz Leeb. Seine Frau Erika ist selbst weiter noch aktiv – sie ist für den Zahlungsverkehr zuständig.