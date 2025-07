Kreative Köpfe aus Kärnten präsentieren Projekte

Sogenannte „Elevator Pitches“, also Vorstellungen einer Geschäftsidee während einer Liftfahrt, waren der Startpunkt für viele erfolgreiche Start-ups. Die Dauer so einer Fahrt findet sich im Namen des „90 Seconds Ideenwettbewerb“ wieder. In eineinhalb Minuten präsentierten kreative Kärntner Köpfe ihr Projekt einer hochkarätig besetzten Jury aus der Start-up-Szene im Lakeside Park.