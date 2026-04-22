Falsche Polizisten: Täter-Paar auf Flucht gefasst

Es war der übliche Modus operandi: Gegen 14 Uhr erhielt eine Pensionistin in Moosburg einen für sie besorgniserregenden Anruf von einem angeblichen Polizisten aus Klagenfurt. Der vermeintliche Ermittler teilte ihr mit, dass ihr Wohnhaus von Einbrechern ausgespäht worden sei und demnächst ein Coup bevorstehen würde.