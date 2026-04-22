Revolutionsgarden auf „Höhepunkt der Bereitschaft“

Sie drohten am Mittwoch mit „vernichtenden und für den Feind unvorstellbaren Schlägen“. Die Revolutionsgarden sind die Armee der Wächter der Islamischen Revolution, das Land hat zudem reguläre Streitkräfte. Ein Berater des iranischen Parlamentspräsidenten bezeichnete Trumps Vorstoß als möglichen Trick. In Teheran herrscht großes Misstrauen gegenüber der Regierung in Washington. Am Mittwochnachmittag war weiterhin unklar, ob der Iran nach dem Ende der zweiwöchigen Feuerpause zu weiteren Friedensgesprächen in Pakistan bereit ist.