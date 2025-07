Ärzte warnen: „Medikamente werden knapp“

Österreich steuert nach Einschätzung führender Mediziner auf eine Versorgungskrise bei Medikamenten zu. Dass es so weit kommen konnte, führt er vor allem auf ein strukturelles Problem zurück: Österreich gilt für Hersteller als „Billigland“. Ein Preisband, das den Abgabepreis von Medikamenten nach unten deckelt, sorge dafür, dass Pharmafirmen ihre Präparate lieber in andere Länder liefern, in denen höhere Gewinne winken. Indes sind Masern und Hepatitis derzeit auf dem Vormarsch. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.