SOS-Kinderdorf: Aufsichtsrat Cernko tritt zurück

Cernko zog mit Rückschritt „klaren Schnitt“

Ex-Bankier Cernko legt sein Aufsichtsrat-Mandat mit sofortiger Wirkung zurück und wird künftig auf Bitte und im Auftrag der Geschäftsführung ehrenamtlich in beratender Funktion unterstützen – sowohl im Krisenmanagement als auch in der internen Begleitung des Reformprozesses. Das sei eine persönliche Entscheidung gewesen, hieß es. Cernko sei die vergangenen Wochen maßgeblich daran beteiligt gewesen, die Kommission auf den Weg zu bringen und den „Übergang in der Krise kommunikativ zu begleiten“. Nun habe er damit „einen klaren Schnitt ziehen“ gezogen.