Drogenstreit in Wien eskaliert: Kein Wechselgeld

Am Montagabend ist es in Wien-Favoriten innerhalb der Waffenverbotszone zu einer gefährlichen Auseinandersetzung im Drogenmilieu gekommen. Ein 39-Jähriger alarmierte die Polizei, weil ihn ein bekannter Dealer beim Cannabis-Deal geprellt haben soll – zu wenig Ware und kein Wechselgeld.
Der Streit eskalierte: Der Verdächtige (42) soll dem Mann das Handy aus der Hand geschlagen und beschädigt haben. Außerdem hatte er mehrmals mit einem Butterflymesser in Richtung des Oberkörpers des 39-Jährigen gestochen. Der konnte glücklicherweise ausweichen und blieb unverletzt.
Kurz darauf konnte er bei einer anschließenden Fahndung gefasst werden. Bei der Personendurchsuchung stellten die Polizisten eine geringe Menge Suchtmittel sowie rund 450 Euro in szenetypischer Stückelung sicher.
Mehrere Anzeigen
Der Mann sitzt in Polizeigewahrsam und wurde wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung, Diebstahls, Sachbeschädigung sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Auch der 39-Jährige muss sich wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz verantworten.
