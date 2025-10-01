Das passiert mit dem KIKA-Gebäude in Stockerau

„Littering“: So viel Müll landet in unserer Umwelt
Was jetzt helfen soll
Nach dem Zerfall des Möbelriesen KIKA/Leiner stehen viele ehemalige Verkaufsgeschäfte leer. Jenes in Stockerau fand einen neuen Käufer, steht kurz vor einer Neueröffnung. Krone+ hat sich auf der Baustelle umgesehen und weiß, wie der Komplex in Zukunft genutzt wird.
Klaus Kuchler stammt aus einer Unternehmerfamilie. Mit Fleiß und Mut eröffnete sein Urgroßvater vor 99 Jahren in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten die Schlosserei Quasnitschka, aus der das heutige Haustechnik- und Sanitärunternehmen entstand. Die Zeiten sind zwar anders, aber kaum weniger herausfordernd geworden. Vor allem dann, wenn man wie Klaus Kuchler das Abenteuer liebt.
