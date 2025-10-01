Das passiert mit dem KIKA-Gebäude in Stockerau

Klaus Kuchler stammt aus einer Unternehmerfamilie. Mit Fleiß und Mut eröffnete sein Urgroßvater vor 99 Jahren in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten die Schlosserei Quasnitschka, aus der das heutige Haustechnik- und Sanitärunternehmen entstand. Die Zeiten sind zwar anders, aber kaum weniger herausfordernd geworden. Vor allem dann, wenn man wie Klaus Kuchler das Abenteuer liebt.