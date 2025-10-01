„Rapid wos war i ohne di“ – mit Jazz Gitti

Diese Woche ist eine echte Wiener Legendin bei Gelb Rot zu Gast: Jazz Gitti! Mit ihrem neuen Rapid-Song „Rapid, was wär I ohne di“ stürmt sie die heimischen Charts und erzählt uns, wie es war, beim großen Wiener Derby vor 26.000 Fans live aufzutreten. Trotz der Niederlage ihres Herzensvereins sprüht Gitti vor Energie und Rapid-Leidenschaft.