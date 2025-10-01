Maria G.: „Bin sehr dankbar, wieder hier zu sein“

Mittlerweile hat Maria G. ein neues Leben begonnen: Im Juni begann sie zu arbeiten, vorerst geringfügig. Sie macht Therapie, nutzt die Bewährungshilfe und besucht ein Deradikalisierungsprogramm. „Dadurch will sie ein normales Leben leben“, so Hawelka. Selbst äußert sich Maria G. beim Prozess nur kurz: „Ich bin vollkommen geständig. Ich habe viel über die damalige Ausreise nachgedacht und kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Es tut mir leid. Die Kinder haben so viel erlebt, dass wir dankbar sind, wieder hier in Österreich sein zu dürfen. Ich hoffe, dass sie mir eine zweite Chance geben können.“ Über die Unterstützung sei sie dankbar und froh: „Ich habe selbst gemerkt, wie hilfreich das ist für mein neues Leben.“