Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strafe für IS-Braut

Maria G.: „Bin sehr dankbar, wieder hier zu sein“

Gericht
01.10.2025 12:57

Versteckt in der Kapuze ihres Pullovers saß Maria G. (28) am Mittwoch im vollen Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes Salzburg. Elf Jahre nach ihrer Reise nach Syrien, um sich den Terroristen des sogenannten Islamischen Staates anzuschließen, legte die Halleinerin ein Geständnis ab. Und sagte nur: „Es tut mir leid. Es war ein riesengroßer Fehler.“ Das Urteil: zwei Jahre Haft auf Bewährung samt einer Reihe von Weisungen.

0 Kommentare

Mit den Worten „gut oder böse, schwarz oder weiß“ begann der erste Staatsanwalt Marcus Neher auf eher ungewöhnliche Weise sein Plädoyer im größten Verhandlungssaal des Salzburger Justizgebäudes. Er sprach von Verantwortung, die uns alle betrifft. Und einem „fairen Verfahren ohne soziale Ächtung“.

Denn: „Im modernen Strafverfahren geht es nicht um Rache, sondern darum, jemanden, der eine falsche Entscheidung getroffen hat, wieder in die Gesellschaft zu integrieren.“ Maria G. hatte Ende Juni 2014 eine solche falsche Entscheidung getroffen: Die Halleinerin kaufte sich als damals 17-Jährige ein Flugticket nach Syrien. Einen Tag später, als sie zu Fuß durch ein Loch im Grenzzaun das Bürgerkriegsland erreichte, rief der sich selbst so ernannte „Islamische Staat“ ein Kalifat aus.

„Sie hat in erster Linie sich selbst und ihren Angehörigen Schaden zugefügt“, betont Neher und benennt nach einer kurzen geschichtlichen Zusammenfassung die strafrechtlichen Vorwürfe: Teilnahme an einer kriminellen Organisation, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung als Mitglied. 

Maria G. vor dem Schöffensenat im Schwurgerichtssaal des Salzburger Landesgerichtes
Maria G. vor dem Schöffensenat im Schwurgerichtssaal des Salzburger Landesgerichtes(Bild: Tröster Andreas)
Staatsanwalt Marcus Neher
Staatsanwalt Marcus Neher(Bild: Tröster Andreas)

Die schleichende Radikalisierung
Maria G. hatte sich davor radikalisiert. Durch ein dramatisches Erlebnis plagten sie Panikattacken. Ihre jugendliche Orientierungslosigkeit gepaart mit den psychischen Schwierigkeiten ließ das Interesse am Islam steigen. 2012 hatte sie sich in einen Somalier verliebt, sie fühlte sich in seiner Familie wohl, erzählt Neher: „Und sie begann sich in den sozialen Medien zu informieren und stieß auf salafistische Inhalte.“

Im Dezember 2013 nahm sie den Islam als Religion an, begann ein Kopftuch zu tragen. Doch dann kam es zum Bruch und zur Trennung mit dem damaligen Freund, weil ihre Ansichten radikaler, fundamentaler wurden. Neher: „Er hatte kein Interesse, Österreich zu verlassen.“ Nur wenige Tage bevor sie nach Syrien reiste, heiratete sie einen bereits verheirateten deutschen IS-Kämpfer via Skype, lebte mit ihm aber nur eineinhalb Monate in einer vom „IS“ regierten Region. Die zweite Ehe folgte, weil sie einen Vormund brauchte. Mit dem zweiten Ehemann, einem verwundeten IS-Kämpfer, zeugte sie zwei Buben.

Zitat Icon

Es tut mir leid. Die Kinder haben so viel erlebt, dass wir dankbar sind, wieder hier in Österreich sein zu dürfen. Ich hoffe, dass Sie mir eine zweite Chance geben können.

Maria G. bei ihrem Prozess in Salzburg

Nach dem Zusammenbruch der Terrororganisation im Jahre 2019 begann eine sechs Jahre andauernde Zeit der Internierung: in einem Lager mit Zehntausenden anderen Frauen und Kindern. Hunger, Krankheit, Angst regierten dort. Neher unterstreicht: „Es war eine tägliche Angst um die Kinder, tagtäglich.“

Lange kämpften die Eltern der Halleinerin um die Rückkehr ihrer Tochter mit den Kindern. Als „Kampf gegen politische Windmühlen“ bezeichnete dies Verteidigerin Doris Hawelka. 2024 entschied das Bundesverwaltungsgericht im Sinne einer Rückkehr, am 1. März 2025 landete Maria G. mit ihren Kindern in Österreich. Hawelka betont: „Das Leben in Syrien hatte sie sich anders vorgestellt. Es ist eine Gefangenschaft für Frauen.“ Und die Zeit im Internierungslager sei „die schwerwiegendste Strafe gewesen“. 

Verteidigerin Doris Hawelka
Verteidigerin Doris Hawelka(Bild: Tröster Andreas)

Mittlerweile hat Maria G. ein neues Leben begonnen: Im Juni begann sie zu arbeiten, vorerst geringfügig. Sie macht Therapie, nutzt die Bewährungshilfe und besucht ein Deradikalisierungsprogramm. „Dadurch will sie ein normales Leben leben“, so Hawelka. Selbst äußert sich Maria G. beim Prozess nur kurz: „Ich bin vollkommen geständig. Ich habe viel über die damalige Ausreise nachgedacht und kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Es tut mir leid. Die Kinder haben so viel erlebt, dass wir dankbar sind, wieder hier in Österreich sein zu dürfen. Ich hoffe, dass sie mir eine zweite Chance geben können.“ Über die Unterstützung sei sie dankbar und froh: „Ich habe selbst gemerkt, wie hilfreich das ist für mein neues Leben.“

20 Stunden lang verhört
Kurz vor der Urteilsverkündung geht Neher auf die Ermittlungen ein: 20 Stunden lang sei die einstige IS-Braut verhört worden. „Man hat weiter gesucht, aber nichts gefunden, was die Angeklagte belasten könnte“, betont der Ankläger und sagt kurz vor der Urteilsverkündung noch, dass es eine Strafe braucht – nicht für Maria G., aber aus generalpräventiven Gründen. „Wer sich mit so einer Organisation einlässt, dem muss klar sein, dass es ein One-Way-Ticket ist.“

Lesen Sie auch:
Acht Jahre verbrachte Evelyn T. mit ihrem kleinen Sohn als Gefangene im Camp Roj in Syrien.
26-Jährige verurteilt
Wiener IS-Braut wieder frei: „Sohn war Rettung“
09.04.2025
Entscheidung gefallen
Gericht beschließt Rückholung von IS-Anhängerin
11.10.2024

Das bereits rechtskräftige Urteil wurde etwas mehr als zwei Stunden nach Prozessbeginn verkündet: zwei Jahre Haft auf Bewährung. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SalzburgSyrienÖsterreich
IS
FamilieFrauenAngstKinder
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
250.458 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.954 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
132.039 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1685 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1250 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1173 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Gericht
Strafe für IS-Braut
Maria G.: „Bin sehr dankbar, wieder hier zu sein“
17 Asylwerber im Haus
Wirtin soll ihr eigenes Gasthaus abgefackelt haben
Krone Plus Logo
Prozess in Kärnten
So leicht kann auch die KI betrogen werden
Politikum „Fall Anna“
Vergewaltigung: Die Krux mit den Verurteilungen
Ermittlung eingestellt
Nach Todeslawine: Keine Anklage gegen Bergführer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf