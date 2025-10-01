„Die stärkste Liga, die wir jemals hatten!“

Am Sonntag heißt es wieder: Fünf gegen fünf, 2 mal 20 Minuten auf Handballtore beim Budenzauber! Und der neue Modus hat es in sich: Diesmal gibt es unter den zwölf Teilnehmern zwei fixe Absteiger – und die Mannschaften auf den Plätzen neun und zehn müssen in die Relegation.