„Die stärkste Liga, die wir jemals hatten!“

Handyfreier Abend verbessert Schlaf und Schulnoten
Verzicht lohnt sich
Anpfiff für die 1. ÖFB Futsal Liga! Am Wochenende geht es in den Hallen wieder zur Sache. Drei Kärntner Teams sind auch in der neuen Spielzeit wieder dabei. Das sind ihre Chancen . . .
Am Sonntag heißt es wieder: Fünf gegen fünf, 2 mal 20 Minuten auf Handballtore beim Budenzauber! Und der neue Modus hat es in sich: Diesmal gibt es unter den zwölf Teilnehmern zwei fixe Absteiger – und die Mannschaften auf den Plätzen neun und zehn müssen in die Relegation.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.