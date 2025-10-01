Das war die größte Turnstunde Niederösterreichs!

Philipps Schultour geht weiter! Jeden Mittwoch wird live aus einer anderen Schule in Österreich gesendet. Zum Auftakt gab es die größte Turnstunde Niederösterreichs: 700 Schülerinnen und Schüler aus dem BRG Kremszeile haben an „Philipp bewegt“ teilgenommen. Die Stimmung war genial – siehe Video oben!