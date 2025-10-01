KI-Wischroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller im Test

Der chinesische Elektronikkonzern Dreame buhlt mit einem intelligenten neuen Saug- und Wischroboter um Kundschaft – und baut in seinen Aqua10 Ultra Roller Nvidia-Objekterkennung für hochpräzise Navigation ein. Im Test war die zuverlässige Wegfindung aber nicht die einzige Überraschung.
Der neue Wischroboter von Dreame trumpft nämlich noch mit weiteren Funktionen auf, die nicht jeder hat – da wäre etwa der ausfahrbare „Lidar“-Laserturm, der die zwei Stereokameras bei der Navigation unterstützt. Die Technik kommt auch in selbstfahrenden Autos zum Einsatz. Die aus- und einfahrbare Wischwalze, mit der Dreames neuer Saugroboter besonders gut in Ecken kommt und das ebenfalls ausfahrbare Fahrwerk, mit dem bis zu sechs Zentimeter hohe Schwellen erklettert werden, findet man auch nicht bei jedem Sauger. Sogar die Mini-Seitenbürste, mit der Staub in den Saugbereich gekehrt wird, ist an einem beweglichen Arm montiert, um noch mehr Schmutz einzusammeln. Hat Dreame da den perfekten Saugroboter gebaut? Krone+ hat die Neuheit getestet.
