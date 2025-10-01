Vorsorge rettet im Kampf gegen Brustkrebs Leben

Eine genauere Früherkennung ist jedoch nur mit einer Mammografie möglich – ab 40 sollte man eine solche Untersuchung alle zwei Jahre machen. Mit der Röntgenuntersuchung der Brust können kleine Tumore festgestellt werden, die noch nicht tastbar sind. Vor den Strahlen braucht man keine Angst haben – sie sind gleichzusetzen mit der Strahlungsbelastung eines Transatlantikflugs.