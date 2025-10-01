Vorsorge rettet im Kampf gegen Brustkrebs Leben

Im Oktober färbt sich die Steiermark rosarot. Der Pink-Ribbon-Monat soll daran erinnern, wie wichtig die Früherkennung bei Brustkrebs ist. Dank dieser gelingt es bereits acht von zehn Erkrankten, den Krebs zu besiegen.
Die gute Nachricht zuerst: Brustkrebs ist meistens heilbar. Zumindest, wenn die Krankheit früh genug erkannt wird. Genau aus diesem Grund steht der Oktober ganz im Zeichen der rosaroten Schleife. Eiffelturm, Empire State Building, Brandenburger Tor und auch der Grazer Uhrturm färben sich pink, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.
Die Zahlen belegen, dass das weiterhin notwendig ist: Weltweit gilt Brustkrebs als häufigste Krebsart bei Frauen. Über 6900 Neuerkrankungen werden jährlich in Österreich registriert, statistisch erhalten täglich 19 Frauen die Diagnose – in der Steiermark sind es immerhin zwei bis drei. Was viele nicht wissen: Auch Männer können erkranken. Sie machen in etwa ein Prozent der Brustkrebs-Fälle aus.
Gute Heilungschancen
Weil eine Heilungschance von 80 Prozent besteht, gibt es einen klaren Appell von der Krebshilfe Steiermark: Vorsorge rettet Leben. Knoten in der Brust können von Frauen selbst durch regelmäßiges Abtasten erkannt werden. Auch Frauenärzte führen herkömmliche Tastuntersuchungen durch.
Eine genauere Früherkennung ist jedoch nur mit einer Mammografie möglich – ab 40 sollte man eine solche Untersuchung alle zwei Jahre machen. Mit der Röntgenuntersuchung der Brust können kleine Tumore festgestellt werden, die noch nicht tastbar sind. Vor den Strahlen braucht man keine Angst haben – sie sind gleichzusetzen mit der Strahlungsbelastung eines Transatlantikflugs.
Die Krebshilfe Steiermark unterstützt Patientinnen und deren Familien kostenlos. Spendenmöglichkeiten siehe www.krebshilfe.at/spenden. Überweisungen an: Krebshilfe Steiermark, AT21 2081 5012 0082 2995, Spendenzweck Pink Ribbon.
