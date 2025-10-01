Star Schmeichel lobt schottischen ÖFB-Legionär

Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
Der Kärntner Goalie Raphael Sallinger (29) stoppte mit Neo-Verein Hibernian Schottlands Topklub Celtic Glasgow. Lob gab‘s dafür von einem Star – und Tipps hat er als „Spion“ für Sturm Graz in der Europa League stets parat.
Raphael Sallinger ist auf der Insel angekommen. Und wie. Nachdem der Kärntner Goalie bei Hibernian in den ersten vier Topliga-Partien zusehen musste, hat er sich in Schottland nun das Einser-Leiberl erkämpft. Und erlebte gleich mehrere Highlights binnen sieben Tagen!
