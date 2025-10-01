Marko stellt klar: „Sehe Max noch nicht am Zenit!“

Zwei GP-Siege in Serie in der Formel 1, zuletzt ein Erfolg beim GT3-Debüt auf der Nordschleife. Max Verstappen präsentiert sich zum 28. Geburtstag wieder einmal in Topform. Am Wochenende geht es nach Singapur, wo der letzte weiße Fleck wartet. Wie gut kann „Super-Max“ noch werden?