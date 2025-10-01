Sexuelle Belästigung: Kampagne soll wachrütteln!

Eine junge Frau (Name der Redaktion bekannt) spazierte am Samstagabend durch die Innsbrucker Innenstadt. Sie ging an einem ihr unbekannten Mann vorbei, der auf dem Gehsteig am Handy spielte. Plötzlich bemerkte sie, dass er sie verfolgte – Meter für Meter, er ließ nicht davon ab. Dann überholte er sie, drehte sich um, versperrte ihr den Weg – und tätigte verruchte Gesten begleitet von einem Pfeifen. Der Puls des Mädchens schnellte in die Höhe, (Horror-)Szenarien gingen ihr durch den Kopf. Sie hoffte auf Hilfe jeglicher Art von einer vorbeispazierenden Gruppe älterer Frauen – doch Fehlanzeige! Schließlich gab sie sich einen Ruck und versuchte dem Mann verständlich zu machen, dass sie ihre Ruhe haben will – was ihr zum Glück auch gelang ...