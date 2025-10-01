Achtfacher Weltmeister startet in zweiter Liga

Eigentlich ist es schon sensationell, dass Österreichs Rekordmeister Raimund Baumschlager und Ex-Meister Hermann Neubauer nächste Woche bei der Herbst-Rallye im Waldviertel starten. Denn diese ist nicht etwa das Finale der Staatsmeisterschaft, sondern weiter Teil der Austrian Rallye Challenge – also der „zweiten Liga“. Und führt auch „nur“ über 100 Kilometer. Doch beim Blick auf die Nennliste sticht einer noch deutlicher heraus: Sebastien Ogier. Der achtfache Weltmeister und WM-Führende startet am 11. Oktober in Dobersberg!