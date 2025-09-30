Darmkrebs: „Viele verstecken sich aus Scham“

Mit Mitte 30 erschütterte die Diagnose Darmkrebs das Leben von Johanna Wagmeier – und das ihrer jungen Familie. Nach einem Kabarett hat die zweifache Mutter nun auch ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben.
Der Schock saß tief, als Johanna Wagmeier im Herbst 2022 die Diagnose Darmkrebs erhielt – und das, obwohl sie mit Mitte 30 die Ausnahme darstellt: Die meisten neu diagnostizierten Patienten sind 65 Jahre oder älter. Die Mutter zweier Kinder entschied sich für den Blick nach vorne – und dafür, der schrecklichen Krankheit mit Humor zu begegnen. „Das hat mir am meisten geholfen“, sagt sie. „Wenn es mir schlecht geht, denke ich mir einen Witz aus. Traurig ist man ja eh genug.“ Und so schrieb die Deutsch- und Chemielehrerin nebenbei ein Kabarett-Programm, mit dem sie unter anderem beim Grazer Kleinkunstvogel auftrat.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.