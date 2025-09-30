Darmkrebs: „Viele verstecken sich aus Scham“

Der Schock saß tief, als Johanna Wagmeier im Herbst 2022 die Diagnose Darmkrebs erhielt – und das, obwohl sie mit Mitte 30 die Ausnahme darstellt: Die meisten neu diagnostizierten Patienten sind 65 Jahre oder älter. Die Mutter zweier Kinder entschied sich für den Blick nach vorne – und dafür, der schrecklichen Krankheit mit Humor zu begegnen. „Das hat mir am meisten geholfen“, sagt sie. „Wenn es mir schlecht geht, denke ich mir einen Witz aus. Traurig ist man ja eh genug.“ Und so schrieb die Deutsch- und Chemielehrerin nebenbei ein Kabarett-Programm, mit dem sie unter anderem beim Grazer Kleinkunstvogel auftrat.