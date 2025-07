Ob 1986 oder 2025: Alle fahren aufs gleiche Eis ab

Zitrone-Holunder, Joghurt und Haselnuss, das sind aktuell die drei Lieblingssorten von Charly Temmel. Aber morgen können die Favoriten schon wieder ganz andere sein, denn es kommen ja immer wieder neue süße Kreationen ins Sortiment des „Eiskönigs“. Die Dauerbrenner sind seit den 1980er-Jahren, als Temmel seine ersten Läden in Graz eröffnete, unverändert: Vanille, Schokolade, Erdbeere. Das kalte Trio kommt den Steirern am liebsten in die Tüte.