Wiens Jugendarbeit als „Investment“ in die Zukunft

Was am 24. Juni 1950 mit dem „Wiener Jugendkreis“ im Youth Center der US-Besatzungsmacht in der Weimarer Straße in Währing – und den neuesten Schallplatten und einem Magnetophon als Lockmittel – begann, ist heute eine Institution mit 800 Mitarbeitenden und dazu noch weiteren geförderten Organisationen: die Jugendarbeit in Wien.