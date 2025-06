BMW M5 scheucht seit 40 Jahren die Konkurrenz

Der M5 Nummer fünf (F10) startete 2011, überraschte mit der Rückkehr zum V8, allerdings mit bis zu 600 PS Leistung, und M5 Nummer sechs (F90) brachte 2017 den neu entwickelten Allradantrieb „M xDrive“, auch wenn viele Fans dem traditionellen Hinterradantrieb nachtrauerten. Die Marke BMW M blieb aber auf Pole Positions abonniert, dies als globaler Marktführer bei Hochleistungsautos. Vielleicht weil die Bayern wissen, was sie ihrer Community zumuten können. Deshalb fährt der 2024 eingeführte, 727 PS leistende M5 aktueller Generation (G90) nicht vollelektrisch in die Zukunft, sondern als Plug-in-Hybrid, denn auch Petrolheads sollen im M5 dem Himmel so nah kommen können, wie es in einer Sportlimousine (bzw. einem Sport-Kombi) nur geht.