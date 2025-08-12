Spendengeld-Affäre führt zu hartem Schlagabtausch

Gegenangriff der SPÖ

Aus der SPÖ-Zentrale heißt es indes, die Causa sei „sehr ernst“, habe aber mit der Partei nichts zu tun. Für den in die schwarze Kritik geratenen Landesvorsitzenden wirf sich Parteigeschäftsführer Wolfgang Zwander in die Bresche: Lege man die Logik der ÖVP auf Zauner an, müsste man von ihm Aufklärung für jede einzelne der – leider beachtlich vielen Verfehlungen von niederösterreichischen ÖVP-Politikern fordern.“ Hergovich sei für die Gemeindeaufsicht in SPÖ-geführten Kommunen zuständig: „Nicht aber für private Verfehlungen von Personen in privaten Hilfsaktionen.“